Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

11.05.2022 11:21
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri tarafından son 15 gün içerisinde yaptığı operasyonlarda uyuşturucudan kehribara, oto yedek parçasından cep telefonu parçasına kadar piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira olan uyuşturucu madde ve kaçak eşya ele geçirilip, el konuldu,...

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri tarafından son 15 gün içerisinde yaptığı operasyonlarda uyuşturucudan kehribara, oto yedek parçasından cep telefonu parçasına kadar piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira olan uyuşturucu madde ve kaçak eşya ele geçirilip, el konuldu, 2 kişi tutuklandı.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri, 15 günlük süreçte gerçekleştirdikleri farklı operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira olan uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirdi. Yapılan ilk operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir araç şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonrası aracın belli bölümlerinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Narkotik dedektör köpeklerinin de dahil olduğu aramalarda, şüpheli bölgelerde yapılan fiziki kontrollerde bagaj havuzunun dip kısmına gizlenen 2 kilo 126 gram esrar ele geçirildi.

KOLİLER ARASINDA ESRAR BULUNDUEkipler tarafından gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da şüphe üzerine dedektör köpekle fiziki kontrol yapıldı. Yapılan aramada TIR'ın yasal yükünün arasına gizlenmiş halde karton koliler halinde 48 kilogram esrar ele geçirildi.PUL ALBÜMÜ VE KOLEKSİYONLAR DA VARGümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı 4 ayrı operasyonda, piyasa değeri 3 milyonu aşan toplam 13 bin 800 adet elektronik sigara, sigara filtresi, sigara kağıdı gibi kaçak eşyalar yakalandı. Art arda devam eden operasyonların en dikkat çekeni ise yakalanan pul albümü, pullu kartpostal ve pul defterleri oldu. Avusturya'dan yola çıkan ve Kapıkule Gümrük sahasından Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen  bir kişini  aracında yapılan kontrollerde, koleksiyon halinde 129 adet pul albümü, pullu kartpostal ve pul defterleri ele geçirildi.KEHRİBAR VE ÇOK SAYIDA KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİGümrük Sahasında yapılan başka bir operasyonda, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüste, yabancı uyruklu yolcuların kişisel eşyalarının arasına gizlenmiş şekilde değeri 500 bin lira ipe dizili halde 6 kilogram kehribar ele geçirildi. Son olarak yakın tarihli iki ayrı yakalamada ise çok sayıda cep telefonu ve aksesuarı ile oto parçalarının Türkiye piyasasına girişi engellendi.2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekiplerin son 15 gün içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, uyuşturucudan kehribara, oto yedek parçasından cep telefonu parçasına piyasa değeri 13 milyon lira olan kaçak eşyaya el konularak ülke içinde dolaşımı engellendi. Olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklanırken, Edirne soruşturmanın  devam ettiği bildirildi.


Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı, Uyuşturucu, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika
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