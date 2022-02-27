Kapıkule'den otobüslerle Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalı ve Türk vatandaşları, gözyaşları içinde yaşananları anlattı - Son Dakika
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Kapıkule'den otobüslerle Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalı ve Türk vatandaşları, gözyaşları içinde yaşananları anlattı

27.02.2022 12:09

Kapıkule'den otobüslerle Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalı ve Türk vatandaşları, gözyaşları içinde yaşananları anlattı -"Bombalarla herkesi öldürüyorlar, kimin yaşayıp kimin yaşamadığını gruplardan takip edeceğiz" Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu ülkeden ayrılan aralarında Türk...

Kapıkule'den otobüslerle Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalı ve Türk vatandaşları, gözyaşları içinde yaşananları anlattı

-"Bombalarla herkesi öldürüyorlar, kimin yaşayıp kimin yaşamadığını gruplardan takip edeceğiz"

EDİRNE - Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu ülkeden ayrılan aralarında Türk iş insanlarının da bulunduğu onlarca Ukraynalı vatandaş, otobüslerle Türkiye'ye geliyor.

Aralarında Türk iş insanlarının da bulunduğu çoğunluğu Ukraynalı vatandaşlardan oluşan 54 kişi, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Genci yaşlısı aralarında bebekli ailelerin de bulunduğu 54 kişi, duygu dolu anlar yaşadı.

Gözyaşlarıyla anlattı: "Bombalar patlıyor, herkesi öldürüyorlar"

Eşi Türkiye'de yaşayan ve iki çocuğunu yanına alıp Ukrayna'nın Başkenti Kiev'deki evlerini terk edip Türkiye'ye gelen Lyubov Kaya, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kiev'de bombaların patladığını ve çoğu kişinin öldürüldüğünü anlatan Kaya, babasının ve akrabalarının Kiev'de kaldığı için endişe duyduğunu söyledi. Çocukları için Türkiye'ye geldiğini anlatan Kaya, "Kiev de çok bomba patlıyor. Arkadaşlarımızla grup kurduk telefondan sürekli konuşuyoruz. Kim yaşıyor kim yaşamıyor diye soruyoruz. Kalbim Ukrayna'da kaldı. En kısa zamanda döneceğim çünkü orada yardıma çok ihtiyaç var" dedi.

İş görüşmesi için gittiğinde Ukrayna'da savaşın ortasında kaldığını ve bulduğu ilk otobüsle Türkiye'ye döndüğünü anlatan Türk iş insanı, Halil Mutlu, "Marketler, bankalar her yer kapalı. Vatandaşlar sığınaklarda bekliyorlar" açıklamasında bulundu.

Ukranya'dan Türkiye'ye dönen Ali Öztatlı, Kiev'den geliyorum. İnsanlar çok mağdur durumda. Herkes bir yerlere gitmeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz Türk halkını tahliye etmeye devam ediyor. Türk vatandaşlarının haricinde Ukraynalı vatandaşları da tahliye etmeye çalışıyor devletimiz. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kapıkule'den otobüslerle Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalı ve Türk vatandaşları, gözyaşları içinde yaşananları anlattı
Kapıkule'den otobüslerle Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalı ve Türk vatandaşları, gözyaşları içinde yaşananları anlattı
Kapıkule'den otobüslerle Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalı ve Türk vatandaşları, gözyaşları içinde yaşananları anlattı

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Savaşın ortasından tahliye edilen ilk kafile yurda döndü! Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı Savaşın ortasından tahliye edilen ilk kafile yurda döndü! Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşanlar güzergahtaki yardımları için Türk Dışişlerine minnettar Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşanlar güzergahtaki yardımları için Türk Dışişlerine minnettar

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'den otobüslerle Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalı ve Türk vatandaşları, gözyaşları içinde yaşananları anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapıkule'den otobüslerle Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalı ve Türk vatandaşları, gözyaşları içinde yaşananları anlattı - Son Dakika
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