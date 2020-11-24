Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü personeline "stres" eğitimi verildi - Son Dakika

Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü personeli, "Stres Yönetimi ve İletişim Eğitim Programı" eğitimine katıldı.
Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı desteğiyle hayata geçirilen eğitim çalışması kapsamında 35 personel 5 hafta boyunca eğitim aldı.
Kişisel gelişim eğitim projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, kurum personeli, stres yönetimini uygulamalı olarak öğrendi.
Eğitimlerde, katılımcılara iletişim becerileri, iletişim profilleri, nefesle stres yönetimi ile uygulamalı nefes egzersizleri, konsantrasyon ve odaklanma arttırma yöntemleri konularında eğitimler verildi.
- Kaynak: AA
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