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Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! - Son Dakika

Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!

25.01.2022 16:57

Türkiye'yi etkisi altına alan ve İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışları, cuma günü yurdu terk edecek. İstanbul'da ise kar yağışı, hafta sonu yerini yağmura bırakacak.

Tüm yurdu etkisi altına alan İzlanda kaynaklı soğuk ve kar yağışlı hava cuma günü yurdu terk edecek. Türkiye, hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Öte yandan İstanbul'da da hayatı felç eden kar yağışı, hafta sonunda yerini yağmura bırakacak.

Kar yağışı cuma günü yurdu terk edecek, İstanbul'da hafta sonu yerini yağmura bırakacak

"CUMA GÜNÜ YURDU TERK EDECEK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, muhabirlere yaptığı açıklamada, bugün ve yarın yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Bunun yanında Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü yağışlı hava yurdun doğusuna doğru hareket edecek. Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz."

Kar yağışı cuma günü yurdu terk edecek, İstanbul'da hafta sonu yerini yağmura bırakacak

"SICAKLIK, KIYI KESİMLERDE NORMALE YAKLAŞACAK"

Özellikle yurdun batı kesimlerinin 29 Ocak Cumartesi itibarıyla yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısında bulunan Macit, "Kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak bu yağışların, pazar ve pazartesi günleri yurdun iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-14 derece altında seyrettiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklığının kıyı kesimlerde mevsim normallerine yaklaşacağı, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği tahminini paylaştı.

Kar yağışı cuma günü yurdu terk edecek, İstanbul'da hafta sonu yerini yağmura bırakacak

İSTANBUL'DA KAR YERİNİ YAĞMURA BIRAKACAK

İstanbul'da yarın sabaha kadar orta kuvvette kar yağışlarının süreceğini belirten Macit, "Çarşamba sabah başlayarak üç gün boyunca İstanbul'da buzlanma ve don olayı yaşanacak. Dolayısıyla vatandaşların ulaşımda bu uyarıyı dikkate almasını istiyoruz. Hafta sonu yağışları İstanbul'da yağmur şeklinde olacak." diye konuştu.

Hava Tahmini Uzmanı Macit, Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri için ise zirai don uyarısı yaptı.

İşte kara teslim olan şehirden kareler;

Kar yağışı cuma günü yurdu terk edecek, İstanbul'da hafta sonu yerini yağmura bırakacak
Kar yağışı cuma günü yurdu terk edecek, İstanbul'da hafta sonu yerini yağmura bırakacak
Kar yağışı cuma günü yurdu terk edecek, İstanbul'da hafta sonu yerini yağmura bırakacak
Kar yağışı cuma günü yurdu terk edecek, İstanbul'da hafta sonu yerini yağmura bırakacak
Kar yağışı cuma günü yurdu terk edecek, İstanbul'da hafta sonu yerini yağmura bırakacak
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İstanbul, Türkiye, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! - Son Dakika


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