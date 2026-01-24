Kar Engeline Rağmen UMKE'nin Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kar Engeline Rağmen UMKE'nin Başarısı

Kar Engeline Rağmen UMKE\'nin Başarısı
24.01.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te Tip 1 diyabet hastası çocuk, UMKE ekiplerinin özverisiyle kar yağışında hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve zorlu arazi şartlarına rağmen, Tip 1 diyabet hastası 13 yaşındaki bir çocuk UMKE ekiplerinin özverili çalışmasıyla güvenle hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında yürütülen koordinasyon çalışmaları kapsamında, Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Mutki ilçesine bağlı Tolgalı Köyü'nde yaşayan ve bilinen Tip 1 diyabet hastası çocuğa ulaşmak için ekipler seferber oldu.

Yoğun kar ve ulaşımı zorlaştıran hava şartlarına rağmen UMKE ekipleri, güçlü koordinasyon ve büyük bir fedakarlıkla hastaya ulaştı ve güvenli şekilde naklini sağladı.

Hastanın durumu, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yakından takip altına alınırken, süreç boyunca tüm ekiplerin titizlikle görev yaptığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen yürütülen başarılı operasyon dolayısıyla başta Bitlis Valisi Ahmet Karakaya olmak üzere; İl Özel İdaresi ekiplerine, sağlık personeline ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, "Zamanla yarışılan bu zorlu mücadelede, UMKE ekiplerinin kararlılığı ve özverisi, Tip 1 diyabetli bir çocuk için umudu yeniden yeşertti" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Güvenlik, Bitlis, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kar Engeline Rağmen UMKE'nin Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor 2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Rafa Silva ilk günden Benfica’da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın “PKK’nın başındaki Türk“ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 13:52:05. #7.11#
SON DAKİKA: Kar Engeline Rağmen UMKE'nin Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.