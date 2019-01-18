Kar Soğuğunu Futbol ve Kızaklarla Eğlenceye Dönüştürüyorlar

Ağrı'nın beyaz örtü ile kaplanan Yukarı Deredibi köyünde hayvancılık yapanlar, soğuk havada futbol oynayıp tahta kızaklarla kayarak vakit geçiriyor.

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın beyaz örtü ile kaplanan Yukarı Deredibi köyünde hayvancılık yapanlar, soğuk havada futbol oynayıp tahta kızaklarla kayarak vakit geçiriyor.



Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, beyaz örtüyle kaplanan yerleşimlerde yaşamı daha da zor hale getiriyor. Termometrelerin hava sıcaklığını gece sıfırın altında 15 derece gösterdiği Hamur ilçesine bağlı Yukarı Deredibi köyünde yaşayanlar, kışın zor şartlarına göğüs germeye çalışıyor.



Köyde hayvancılıkla uğraşanlar, sabahın ilk ışıklarıyla uyanıp küçük ve büyükbaş hayvanlarını yemliyor. Kalınlığı yer yer 1 metreyi bulan karın yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu köyde özellikle büyükbaş hayvanları öğlen saatlerine doğru ahırdan çıkaran besiciler, köyün yakınından geçen dereye getirdikleri hayvanlarının su içmelerini sağlıyor.



Sabah iş, öğleden sonra eğlence



Öğle saatlerine kadar geçim kaynakları olan hayvanlarının bakımını yapan besiciler, günün geri kalan saatlerinde ise yorgunluklarını atmak için köy meydanında bir araya gelerek karda futbol maçı yapıyor.



Soğuk havaya aldırış etmeden hemen her gün kar üzerinde top oynayan ve tahta kızaklarla kayan köylüler, günün yorgunluğunu eğlenceli vakit geçirerek unutmaya çalışıyor.



"Bu sene kar çok fazla yağdı"



Köyde uzun yıllardır besicilik yapan Burhan Vançin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı besicilik yaparken zorlandıklarını söyledi. Köyde kara kışın etkisini iyice gösterdiği dönemde zaman zaman hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceyi bulduğunu dile getiren Vançin, şöyle konuştu:



"Kuru soğuk ve don oluyor. Bu sene kar çok fazla yağdı. Hayvanları ahırdan çıkartıp bir kilometre uzaklıktaki dereye götürüp su içiriyoruz. Ağıllarda hayvanları sulama imkanımız olmadığı için bu şekilde hem hayvanları suluyoruz hem de hava almalarını sağlıyoruz. Hayvanlar yarım saat dışarıda kalıp hava alıyor."



"Çektiğimiz çileyi zevke dönüştürmeye çalışıyoruz"



Köyde bulunan çocuklar ise soğuk havalarda zamanlarını kayak yaparak ve kar topu oynayarak geçiriyor.



Lise öğrencisi Caner Yaka, köydeki zorlu yaşamı maç yaparak eğlenceye dönüştürdüklerini ifade etti. Yaka, "Ağabeylerimiz köyün gençlerini topluyor, biz de onlarla maç yapıyoruz. Çektiğimiz çileyi zevke dönüştürmeye çalışıyoruz. Günde 3-5 saat maç yapıyoruz. Mahalle arası maçlar da yapıyoruz. Bu şekilde zaman da geçiriyoruz, yorulunca evimize gidip biraz oturup sonra işimizi yapıyoruz." dedi.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kangalların Yavrularını Neden Yediği Ortaya Çıktı

İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu

Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı

Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor