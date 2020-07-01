Kar tünelleri görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika

Kar tünelleri görenleri hayrete düşürüyor

Kar tünelleri görenleri hayrete düşürüyor Aksu Kanyonu'nda bulunan doğal kar tünellerinin uzunluğu 200 ile 300 metreye ulaşıyor Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı'nda, kışın yağan karlardan oluşan doğal tüneller doğaseverleri hayretler içinde bırakıyor.

Kar tünelleri görenleri hayrete düşürüyor

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Aksu Kanyonu'nda bulunan doğal kar tünellerinin uzunluğu 200 ile 300 metreye ulaşıyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı'nda, kışın yağan karlardan oluşan doğal tüneller doğaseverleri hayretler içinde bırakıyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı içerisindeki Aksu Kanyonu'na 8 saatte ulaşan doğaseverler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dünyada çok nadir bulunan kar tünellerinden ikisine ulaşan gezginler, gördükleri manzarayı kayda aldı.

Aksu Kanyonu'nda 200 metre ve 300 metre uzunluğunda iki doğal kar tüneli bulunuyor.

Aladağlar, Yahyalı, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:01 Kaynak: İHA

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