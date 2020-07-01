Kar tünelleri görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika

Aksu Kanyonu'nda 200 metre ve 300 metre uzunluğunda iki doğal kar tüneli bulunuyor.

Dünyada çok nadir bulunan kar tünellerinden ikisine ulaşan gezginler, gördükleri manzarayı kayda aldı.

Aksu Kanyonu'nda bulunan doğal kar tünellerinin uzunluğu 200 ile 300 metreye ulaşıyor

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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