Kar Uyarısı THY Seferlerini İptal Ettirdi
1 saat önce
İSTANBUL'DA beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İSTANBUL'DA beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları
(THY
), iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
" İstanbul
'da beklenen olumsuz hava durumu ( kar yağışı ) nedeniyle 7 Ocak tarihinde Atatürk Havalimanı
'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya
, Kişinev
, Karkiv, Malta
, Selanik, Dubrovnik
, Belgrad
, Üsküp
, Ordu- Giresun
, Sinop
, Antalya
ve Gaziantep
seferlerimiz iptal edilmiştir." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:18 Kaynak: DHA
THY Birçok Seferini İptal Etti
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