Kar ve Tipinin Etkili Olduğu Doğu'da Yollar Ulaşıma Kapandı

- Kar ve tipinin etkili olduğu Doğu'da yollar ulaşıma kapandı Erzincan, Ardahan ve Sarıkamış'ta eğitime kar tatiliERZURUM - Kar ve tipinin yeniden etkisini artırdığı Doğu Anadolu'da bine yakın köy ve mahalle yolunun yanı sıra Erzurum-Bingöl karayolu Çat-Karlıova arasında ulaşıma kapandı.

- Kar ve tipinin etkili olduğu Doğu'da yollar ulaşıma kapandı

Erzincan, Ardahan ve Sarıkamış'ta eğitime kar tatili



ERZURUM - Kar ve tipinin yeniden etkisini artırdığı Doğu Anadolu'da bine yakın köy ve mahalle yolunun yanı sıra Erzurum-Bingöl karayolu Çat-Karlıova arasında ulaşıma kapandı. Bölge illerinden Erzincan, Ardahan ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eğitime bir gün süreyle kar tatili verildi.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle gece saatlerinde Erzurum-Bingöl karayolunda mahsur kalan yaklaşık 300 kişi, ekiplerce kurtarılıp geceyi kentin Çat ilçesindeki misafirhanelerde geçirdi. Güzergahta sabah saatlerinde yeniden tipi etkisini artırdı. Kar ve tipi nedeniyle Erzurum - Bingöl yolu Çat ile Karlıova tarafından yeniden ulaşıma kapatıldı.

Bine yakın köy ve mahalle yolunun da ulaşıma kapandığı bölgede Erzincan, Ardahan ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eğitime bir gün süreyle kar tatili verildi.

"Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı"

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde buzlanma ile don olayının etkisini göstermesi beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde ise saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında Iğdır'da 1, Tunceli'de 2, Erzincan'da 4, Ağrı'da 5, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 7 derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları Erzurum'da 26, Ağrı'da 25, Ardahan'da 20, Kars'ta 13, Erzincan'da 4 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma, don olayı ile fırtına sonucu oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

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