Kar Yağışı Balık Avını Olumsuz Etkiledi

04.01.2026 10:29
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle balık çeşitleri azaldı, hamsi ve istavrite talep arttı.

TRABZON'da etkili olan kar yağışının ardından balıkçılar, ava çıkamayınca tezgahlardaki çeşitlilik azaldı. Vatandaşlar, şoklanmış hamsi ve az avlanan istavrite yöneldi.

Doğu Karadeniz'de son haftalarda etkili olan kar yağışı ve fırtına, balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Balıkçılar, kuvvetli rüzgarda tekneleriyle denize açılamayıp, avlanamayınca tezgahlardaki balık çeşitleri de azaldı. Son yıllara bereketli balık sezonlarından birinin yaşandığı Trabzon'da da elverişsiz hava koşulları nedeniyle az miktarda avlanan istavrit, mezgit, somon ve stoklarda bulunan şoklanış hamsiler de tezgahlardaki yerini aldı. Trabzon Balıkçılar Hali'nde hamsi ve istavritin kilosu 100, levrek 450, mezgit 500, tirsi ve somonun kilosu ise 300 liradan satışa sunuldu.

'HAVALAR SOĞUDU, BALIK AZALDI'

Balıkçı Murat Doğan balık çeşitlerinin azaldığını ifade ederek, "Havalar soğuduğu için balık azaldı. Denizin biraz daha ısınması lazım. Mezgit ve barbun neredeyse yok. Sadece istavrit çıkıyor. Hamsi zaten yok, çupra ve levrek satıyoruz. Hamsi göç ediyor. Kar yağınca ve fırtına olunca balıklar geri çekildi. Hava ısınınca sıcak suya doğru gelirler. Hamsi ve istavritin kilosu 100, mezgidin kilosu 500 liraya satılıyor" dedi.

'HAVA SINIRSA HAMSİ GELİR'

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, hamsinin avlanmadığını belirterek, "Havaların soğumasıyla balıklarda düşüş oldu. Hamsi çok çok az geliyor. İstavrit, tirsi ve mezgit geliyor. Hamsi gelmediği için şoklanmış hamsilerden satıyoruz. Hamsi zaten bu sene çok boldu. Çupra, levrek somon balıklarını da satıyoruz. Fiyatları da normal. Kültür balıklarının fiyatları da bellidir zaten. Bu süreçten sonra da azalma olur. Havalar ısınırsa yine hamsi çıkar diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Hale balık almaya gelen Kadir Çolak ise "Günlerdir de hamsi yoktu. Bugün almak istedim. 2 kilo aldım, yemek istedim. Hamsi olmayınca istavrit yemeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

