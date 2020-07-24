Kara gümrük kapılarında 127 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince son dönemde Hamzabeyli, Gürbulak ve Habur gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda 127 kilogram eroin ve metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışına çıkmak üzere gelen yabancı plakalı bir tır şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sonucu tırın yarı römorkunun taban kısmında şüpheli yoğunluk belirlendi. Personel ve dedektör köpeklerle aranan yarı römorkun tabanında "zula" tabir edilen gizli bölme oluşturulduğu anlaşıldı. Burada, içinde beyaz renkli toz madde bulunan 85 paket saptandı. Paketlerdeki maddenin uyuşturucu olduğu tespit edildi. Operasyonda 92 kilogram eroin ele geçirildi.

Gürbulak'ta iki yakalama

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda da Gümrük Muhafaza ekiplerince peş peşe iki operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyonda ekipler, yakalanacağı anlaşılınca sahaya terk edilen oto yedek parçası içine uyuşturucu madde gizlendiğinden şüphelendi. Yapılan aramada, rulmanlara gizlenmiş paketlerde 5 kilogram eroin bulundu.

İkinci operasyonda ise İran'dan gelen yabancı plakalı bir tır, risk analizi neticesinde x-ray taraması ve dedektör köpeklerin kontrolünden geçirildi. Araçta tespit edilen şüpheli yoğunluğa dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 20 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Habur'daki operasyon

Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise Irak'tan gelen Türk plakalı bir tırdan şüphelenen ekipler, tırı x-ray taramasına sevk etti. Yapılan taramada tırın lastikleri arasında, hava tüpünün içinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Personel ve dedektör köpeklerin yaptığı aramada, şüpheli bölgede, içinde beyaz renkli toz maddenin bulunduğu 10 torba gizlendiği görüldü. Torbaların içindeki maddenin, uyuşturucu test cihazıyla yapılan analizinde kristal metamfetamin olduğu anlaşıldı. Operasyonda 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Böylece, Gümrük Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, kısa zaman içinde 127 kilogram uyuşturucu kaçakçılığı ortaya çıkarıldı. Olaylara ilişkin soruşturmalar devam ederken, araç sürücüleri gözaltına alındı, uyuşturucunun naklinde kullanılan araçlara el konuldu.