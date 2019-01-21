Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir
Çevre Otoyolu'nun Buca- Gaziemir
kavşakları 4-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle söz konusu kesimde 29 Mart'a kadar otoyolun sağ şeridi trafiğe kapatıldı.
İstanbul- İzmit
yolunun 18-19. kilometresindeki Dilovası
kesiminde Kuzey Marmara
Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gökova-Köyceğiz- Ortaca
yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.
Yenişehir- İnegöl
yolunun 12-23. kilometrelerinde (Hamzabey Köprüsü-Alanyurt) devam eden yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı alternatif güzergaha yönlendiriliyor.
Göksun- Elbistan
yolunun 5-12 ve 15-24, Aksaray- Ortaköy
yolunun 0-46, Belören- Hadim
yolunun 0-16 ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kargı-Tosya- Osmancık
yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Akseki- Manavgat
yolunun 2-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Torul-Gümüşhane- Bayburt
yolunun 54-56 ve 60-63. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanacak.