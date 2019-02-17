Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu- Eceabat
yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü
viyadük çalışmaları sebebiyle tek yön trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak devam ediyor.
Menemen- Manisa
yolunun 4. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Aksaray- Ortaköy
yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü, Ankara
- Konya
yolunun 13-15. kilometrelerinde ise servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Pozantı- Tarsus
yolunun 49-50. kilometrelerinde otoyol
bağlantı kavşağında yol yapım, Bartın- Safranbolu
yolunun 36-37. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Korkuteli- Elmalı
yolunun 10-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Beşikdüzü- Trabzon
yolunun 45. kilometresindeki Akyazı
ve Beşirli tünellerindeki çalışmalar nedeniyle tüneller aralıklı olarak kapatılacak, ulaşım her iki yöndeki bağlantılardan devam edecek.
Erzurum-Çat- Karlıova
yolunun 16-18. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Siirt
- Kurtalan
ayrımı 40-41. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.