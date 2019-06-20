Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

38 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Konya- Aksaray yolunun 14-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul- Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Esenboğa Havalimanı yönü) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerinde Karataş viyadüğündeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Çankaya istikameti) iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Marmaris ayrımı-Köyceğiz- Ortaca yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit- Adapazarı yönü ulaşıma kapatılarak, araçlar İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ediyor ve Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Korkuteli- Antalya yolunun 2. kilometresinde Kargalık Deresi'nin aşırı yağışlardan dolayı yükselmesi nedeniyle Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı- Polatlı yolunun 10-13. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Sivrihisar-Polatlı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bafa- Milas yolunun 39-40. kilometrelerindeki (Milas şehir geçişi) yapım, Reşadiye-Koyulhisar- Suşehri yolunun 2-16. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:17 Kaynak: AA
İstanbul, Konya, Ankara, TEM Otoyolu, Güncel
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