Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul- Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çivril- Denizli yolunun 19-24. kilometrelerindeki üstyapı çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Manisa- İzmir yolunun 1-5. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin- Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerinde T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerindeki sistem montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 6-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan- Reyhanlı yolunun 2-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.