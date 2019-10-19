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Kara yollarında durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Karacabey Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle Eskişehir- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı- Turgutlu Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara Kavşağı arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 28. kilometresindeki Örnekköy mevkisinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Akalan bağlantı kavşağı üstyapı çalışmaları nedeniyle yarına kadar 08.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapalı olacak. Ulaşım Kemalpaşa- Torbalı kavşağından sürdürülecek.

Bozkır- Hadim yolunun 26-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle trafik bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:04 Kaynak: AA
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