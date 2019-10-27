Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nda devam eden çalışmalar nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Aydın- İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Bursa- Bozüyük yolu Avarlar Kavşağı'ndaki köprü genleşme derzi çalışmalarından dolayı 25-26. kilometrelerde ulaşım refüjden sağlanıyor.
Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-20. kilometreleri Kemerkaya Şehir Geçişi'nde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Burdur- Antalya yolunun 7-9. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Antalya istikametinde üst geçit trafiğe kapatılarak ulaşım aynı kavşağın bağlantı kollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
Yozgat- Sivas yolunun 34-35. kilometrelerindeki köprü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale- Kırşehir yolunun 38-43. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.
Trabzon- Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Gümüşhane-Trabzon istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.