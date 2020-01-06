Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Turgutlu- Saruhanlı kavşakları 13. kilometresinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Edirne- İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Bozkır- Hadim yolunun 26-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Niksar- Tokat yolunun 49-50. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçidi çalışmaları kapsamında banket daraltması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 26. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mesudiye- Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten devam ediyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, Saruhanlı, Orhangazi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:28 Kaynak: AA
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