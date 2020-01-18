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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolunun Saruhanlı Kavşağı- Turgutlu Kavşağı 13. kilometresinde 27 Ocak'a kadar üst yapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Ankara- Konya yolunun 14. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Kuşadası- Söke yolunun 11-12. kilometrelerinde yaya kaldırımı çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak geçekleştiriliyor.

Adapazarı- Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Antakya- Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Tirebolu- Doğankent yolunun 12-30. kilometrelerinde yol şevi temizlik, Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Turgutlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:24 Kaynak: AA
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