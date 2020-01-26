Kara yollarında durum - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi

Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunun Susurluk Kavşağı- Balıkesir Kuzey Kavşağı 1'inci kilometresinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir çevre otoyolunun Cengizhan Kavşağı-İmar Kavşağı yol ayrımında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çivril- Denizli yolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında (Çıtak Mevkisi) Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları sürüyor.

Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-19'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Kütahya- Bozüyük yolunun 42'nci kilometresinde bulunan köprüde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam- Ankara yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.

Bursa- İnegöl yolunun 1'inci kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antakya- Reyhanlı yolunun 39-44'üncü kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 57'nci kilometresinde (Çömlekçi Mevkisi) sinyalizasyon imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Balıkesir, Orhangazi, Denizli, Çivril, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'a zemin+3'ü geçmeyecek binalar yapılacak
TESK, deprem bölgesindeki vatandaşların kredi borçlarının ertelenmesini talep etti Depremin ardından merak konusu oldu! Elazığ ve Malatya'da kaç konutun deprem sigortası var? Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 16:11:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]