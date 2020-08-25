Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İstanbul istikametinde 2 şeritten kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı- Hadımköy kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol 23.00-06.00 saatlerinde Edirne istikametinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Beyşehir- Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir Çevre Yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bornova- Turgutlu yolunun 14. kilometresinde (Belkahve mevkisi) ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33.kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 10-13. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerinde (Himmetdede geçişi) köprü yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Merzifon- Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde (Meray Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapımı nedeniyle ulaşıma her iki istikamette servis yollarından izin veriliyor.

Malatya- Darende yolunun 9-17. kilometrelerinde (Gürkaynak Kavşağı) heyelan ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Akçadağ-Kürecik yoluna yönlendiriliyor.