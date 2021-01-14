Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönde kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ortaklar- Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde Yalova geçişi dört yol kavşak köprülerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım köprü yan kollarından devam ediyor.

Aydıncık-Silifke-Erdemli yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Kırşehir- Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak- Bartın il sınırı-Bartın- Kurucaşile yolunun 23-25. kilometrelerinde (Bartın çevre yolu) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Bulancak- Giresun yolunun 9. kilometresinde (Bulancak şehir geçişi mevkisi) yaya üst geçidi altyapı çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.