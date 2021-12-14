Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerindeki (Baklalı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnönü- Kütahya yolunun 41-42. kilometrelerinde Sporkent Köprüsü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Aksaray-Ulukışla- Pozantı yolunun 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sivas- Kangal yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 25-26. kilometrelerindeki sanat ve üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 45-46. kilometrelerindeki (Hamsiköy mevkisi) yol altı duvar çalışması nedeniyle iniş şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma tırmanma şeridinden çift yönlü izin veriliyor.