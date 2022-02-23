Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

23.02.2022 08:08
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Edremit- Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme sebebiyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17, Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerinde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Zonguldak istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki yol çökmesi dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Suluova- Amasya yolunun 9-10. kilometrelerinde (çevre yolu mevkisi) bulunan T1 Tüneli içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun- Espiye yolunun 32. kilometresindeki Keşap Tüneli'nin Espiye-Giresun yönünde bulunan kuzey tüpünde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 25 Şubat'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

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Çanakkale, Zonguldak, Gaziantep, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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