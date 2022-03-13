Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

13.03.2022 08:13
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Melenağzı- Akçakoca yolunun 6. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Trafik güvenliği nedeniyle hafif tonajlı taşıtlar 6. kilometredeki servis yolundan İstanbul istikametine gidecek olan ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca- Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu- Sakarya yoluna yönlendiriliyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü sürdürülüyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Suluova- Amasya yolunun 9-10. kilometrelerindeki T1 Tüneli içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir- İvrindi yolunun 27-29. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.

YORUMLAR
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İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor (2) İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor (2) Kar yağışı aralıklarla devam ediyor Kar yağışı aralıklarla devam ediyor

TEM Otoyolu, İstanbul, Akçakoca, Banaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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