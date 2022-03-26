Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

26.03.2022 08:39
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun-K19-1 Düzce kavşağının Düzce şehir merkezinden Anadolu Otoyolu İstanbul istikametine katılımı sağlayan kavşak kolunda HGS-OGS gişe yapısının demontajı ile yerine yapılacak olan yeni HGS konstrüksiyon yapım çalışmaları nedeniyle kavşak kolu trafiğe kapatıldı. Düzce şehir merkezi istikametinden geçen kavşak kolunu kullanarak Anadolu Otoyolu İstanbul istikametine katılmak isteyen araçlar Gölyaka kavşağına yönlendiriliyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü, 28-29'uncu kilometreleri arasında ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun- Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nde elektrik sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 26- 27 Mart tarihleri, 08.00-17.00 saatlerinde, Maçka-Trabzon istikametinde bulunan tünel trafiğe kapatılacak, ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun Phaselis geçişindeki tünel inşaatı ve bağlantı yolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım 38-40. kilometrelerinde Kumluca istikametinden iki yönlü, 40-41. ve 43-44. kilometrelerinde Antalya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İspir- İkizdere yolunun 6-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Kızılcahamam, TEM Otoyolu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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