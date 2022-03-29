Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

29.03.2022 08:18
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresinde, Fethiye istikameti sağ şeritte meydana gelen yolda oturma dolayısıyla ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Suluova- Amasya yolunun 28-39. kilometrelerinde (Amasya çevre yolu mevkisi) bulunan tünel ve aç-kapa yapıları içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Şırnak- Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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TEM Otoyolu, Bilecik, Torbalı, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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