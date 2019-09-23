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Kara yolundan geçen büyükbaş hayvanlar trafiği aksattı

39 dakika önce

Ardahan'da meralarda otladıktan sonra ahırlarına dönerken kara yolundan geçen büyükbaş hayvan sürüsü trafiği aksattı.

Kara yolundan geçen büyükbaş hayvanlar trafiği aksattı, System.String[]

Ardahan'da meralarda otladıktan sonra ahırlarına dönerken kara yolundan geçen büyükbaş hayvan sürüsü trafiği aksattı.

Ardahan Ovası'ndaki meralarda otlayan yüzlerce hayvandan oluşan büyükbaş hayvan sürüsü, meradan ahırlarına dönerken Ardahan- Artvin kara yolunun Sulakyurt köyü mevkisinden geçiyor.

Trafiğin aksamasına neden olan hayvanların yoldan geçişi sırasında ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, bir süre hayvanların geçişini bekledi.

Söz konusu yolda büyükbaş hayvanların, özellikle sabah saatlerinde meraya gidişi ya da akşam saatlerinde meradan dönüşü sırasında yolu kullanmaları sebebiyle trafikte zaman zaman aksama yaşanıyor.

Hayvanlar yoldan geçerken yolda bekleyen sürücülerden İbrahim Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharda bu tür manzaralara çok rastladıklarını belirterek, "Özellikle Ardahan-Artvin yolunun Sulakyurt köyü mevkisinde akşam saatlerinde muhakkak sürüye yakalanıyoruz. Çoğu kez birkaç sürüye birden yakalanıyoruz." dedi.

Yetkililer, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin yola çıkabilecek hayvanlara karşı tedbirli olmasını istedi.

Sulakyurt, Ardahan, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:42 Kaynak: AA
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