"Karabağ Azerbaycan'dır Zaferin Ardından" sergisi açıldı - Son Dakika

Serginin bir hafta boyunca açık kalacağı öğrenildi.

Karabağ'da kazanılan zaferin ardından bu fotoğraf sergisini açtıklarını ifade eden Dündar, "Orada yaşanan zulmü vatandaşlarımız gelip geçerken görsünler." dedi.

Burada açıklamalarda bulunan Dündar, Karabağ'ın Türkiye 'nin de desteğiyle 28 yıllık işgalden kurtulduğunu söyledi.

Dündar ve katılımcılar daha sonra sergideki fotoğrafları inceledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve beraberindekilerin katılımıyla, Ermenistan 'ın Dağlık Karabağ 'daki işgalini sonlandıran son çatışmalara ve zafere ilişkin fotoğrafların yer aldığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'ndaki serginin açılışı gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Anadolu Ajansı fotomuhabirlerinin çektiği fotoğraflarla hazırlanan " Karabağ Azerbaycan 'dır Zaferin Ardından" sergisi açıldı.

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