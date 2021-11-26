Karabağlar, kadına şiddete 'dur' dedi - Son Dakika

Şiddet yüzünden hayatını kaybeden Karabağlarlı kadınların anısına fidan dikildi.

Günün önemi anlatan "Eşit Yaşam Sıfır Şiddet"konulu ilk etkinlik Karabağlar Belediyesi Barış Semt Merkezi'nde gerçekleştirildi..Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, Karabağlar Kent Konseyi üyeleri ve semt merkezinden yararlanan kadınlar katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Selvitopu, kadınların toplumsal yaşam içinde çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Kadınlara yönelik şiddeti önlemek için herkese görev düştüğünü vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bunun en temel şartı eğitimdir. Ülkemizde Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk kadınlarımıza gerçek haklarına kavuşması için önemli mücadeleler vermiştir. Biz de eğitim düzeyini yükseltebilirsek şiddet kendiliğinden sona erecektir" dedi

Karabağlar'ın 500 binlik nüfusunun yarısını kadınların oluşturduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bizim semt merkezlerini açmamızın, buralarda yoğun etkinlikler yapmamızın temel amacı kadınlarımıza ulaşmak ve onlara yardımcı olmaktır. Semt merkezlerini tüm mahallelere yaymak istiyoruz Kadınlarımızın toplumsal ve ekonomik yaşam içinde hak ettikleri yeri almalarını sağlamak en temel görevlerimizden. Amacımız siyaset yapmadan, hangi düşünceden olursa olsun tüm kadınlarımızın yanında olabilmektir. Bu çabamız da devam edecek" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Psikolog Deniz Polat, kadına yönelik şiddet ve biçimleri, şiddete uğramış kadınların nerelerden destek alacakları gibi konularda kadınlara sunum yaptı. Etkinlikte ayrıca atölye çalışması gerçekleştirildi.

26 kadın için...

Karabağlar'da günün anısına ikinci etkinlik, Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Şiddetle Mücadele Çalışma Grubu tarafından Kara Fatma Parkı'nda düzenledi. Buradaki törene de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, Kent Konseyi çalışma grupları, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Alev Ağrı etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Şiddet yüzünden hayatını kaybeden kadınlarımız için buradayız. Kadınlarımızın yanında olmak, sorunlarını çözmek için çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kent Konseyi Kadın Kadın Meclisi Başkanı Nurhan Yanya'nın ardından söz alan Başkan Selvitopu da, "Kadına şiddet uygulayanlara lanet olsun diyorum. Kadının özgürleştirilmesi, kendi benliğiyle hareket etmesi için mücadele edenleri saygıyla selamlıyorum. Yaşamını yitiren kadınlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz Umarız bu olaylar son bulur" diye konuştu.

Daha sonra Karabağlar'da şiddet nedeniyle yaşamlarını yitiren kadınların isimleri tek tek okundu. Törenin sonunda katılımcılar onların anısına 26 fidanı toprakla buluşturdu.