Son Dakika Haberleri: Karabük kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı
Son Dakika Güncel Karabük kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı - Son Dakika

Karabük kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı

6 saat önce

Kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtıKarabük'te, çay yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı

Karabük'te, çay yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, dün gece saatlerinde Karabük Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü idaresindeki 78 AC 699 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 10 metreden Soğanlı Çayı yatağına devrildi. Araç ağaçlara çarparak yan durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kontak anahtarı üzerinde olan araç ve çevresinde yaptığı aramalarda sürücüyü bulamadı. Hastanelere de herhangi bir yaralının gelmediği belirlendi. Polis, aracın sürücüsü olduğunu, alkollü olduğu için de kaçtığını değerlendirdiği A.T.'yi (45) cep telefonuyla aradı. A.T. kazadan haberi olmadığını ve şehir dışında olduğunu söyleyip cep telefonunu kapattı.

Kaza yerine gelerek A.T.'nin arkadaşı olduğunu söyleyen Erdal T., polis ekiplerine A.T.'nin kendisini aradığını, durumunun iyi olduğunu ve Bolu'nun Gerede ilçesinde olduğunu söylediğini anlattı. Polis ekipleri bunun üzerine Erdal T.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hasar gören araç trafikten men edilerek vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılıp, çekiciye konulup otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karabük kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı

Karabük, Polis, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş
2. Ordu Komutanlığı önünde şüpheli valiz alarmı Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı Sosyal medya paylaşımı şüphelendirdi! Şişli'de öldürülen şahıs İran ajanı mıydı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:56:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]