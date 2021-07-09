JANDARMA KOMANDO UZMAN ERBAŞLAR MEZUN OLDU - Son Dakika

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda, '32'nci Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Eğitim Kursu'na katılan 2 bin 27 jandarma, mezun oldu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, operasyonların, teröristlerin kökleri kurutuluncaya kadar devam edeceğini söyledi.

Safranbolu'da 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda Jandarma Uzman Erbaş Komando eğitimine katılıp terörle mücadele başta olmak üzere birçok kursu başarıyla tamamlayan jandarmaların mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başarılı erbaşlara İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından plaket verildi.

'TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK'

Terörle mücadelenin kesintisiz devam edeceğini söyleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleriyle, İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, gece-gündüz, yaz-kış, soğuk-sıcak demeden terörle mücadele devam edecektir. Jandarma teşkilatımız, istihbarat birliklerimizle koordineli, diğer güvenlik kuvvetlerimizle birlikte terörle mücadeleye amansız devam edecektir. 2021 yılında da halen devam eden operasyonlara hız kesmeden teröristlerin kökleri kurtuluncaya kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

PKK terör örgütünün dağlardaki eleman sayısının 240'ın altına indiğini ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, İçişleri Bakanımız ve devletimizin bütün kademelerinde tam bir ahenk, uyum, koordinasyon ve iş birliği içinde ülkemizi, topraklarımızı ve sınırlarımızı tehdit eden bütün terör örgütlerine karşı canla başla mücadelesine devam ettiriyor. PKK terör örgütünün dağlardaki eleman sayısı bugün 240'ın da altına inmiştir. İnşallah bu genç kahramanlarımızın dönemi, PKK'yı bu ülkeden tamamen silip süpürdüğümüz dönem olacaktır" diye konuştu.

Kapanış programı, mezun uzman erbaşların jandarma marşını söylemesi ve tören geçişiyle son buldu.