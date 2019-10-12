Karabük'te Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) önderliğinde 26 hizmet grubunun katılımıyla "deprem tatbikatı" yapıldı.

AFAD koordinasyonunda Kurtuluş Mahallesi Dolunay Sokak ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tatbikata polis, itfaiye, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Türk Kızılay ile Telekom, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı.

Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve diğer yetkililerin de izlediği tatbikat gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği 7,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde, enkaz altında kalanlar arandı, enkazda bulunan depremzedeler çeşitli metotlarla çıkarıldı.

Ulaşılması güç alanlarda kalanlar eğitimli köpeklerin de desteğiyle bulunarak sedye ve halatlar yardımıyla kurtarıldı. Depremden sonra çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tatbikatın ikinci aşamasında ise AFAD ekiplerine Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kimyasal gaz sızıntıları geldiği bildirildi. Koruyucu elbiselerini giyen ekipler, hastanedeki yaralıyı dışarı çıkardı. Hastanenin çatısında mahsur kalan vatandaşlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tatbikatta kurtarılan yaralılar, hastahanenin yanındaki sahaya kurulan çadırlara kaldırıldı.

Tatbikat, Vali Gürel ve beraberindekilerin hastaları ziyaret etmesiyle son buldu.

Afetlere karşı hazırlıklı olunması gerekiyor"

Vali Gürel, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki hafta önce İstanbul'da bir deprem yaşandığını hatırlattı.

Depremin her an olabileceğini söyleyen Gürel, Eskipazar ilçesinden bir fay hattının geçtiğini belirtti.

Gürel, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kurumlarımızın afetlere karşı hazır olabilmesi için birtakım tatbikatlar planladık. Ekiplerimiz olaya çok hızlı bir şekilde müdahale etti. Personelimizin hazır bir şekilde beklemelerini sağlamak adına böyle bir tatbikat planladık. Asıl olan afetler meydana geldikten sonra hızlı bir şekilde olaya müdahale edip zararı en aza indirebilmektir. Tatbikatlarımız belli aralıklarla devam edecek."