Karabük'te Kar Yağışı
36 dakika önce
Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu bir saat ulaşıma kapalı kaldı.
Karadeniz
illerini İstanbul
'a bağlayan D-100 kara yolu bir saat ulaşıma kapalı kaldı. Karabük
ile Bolu
'nun Gerede
ilçesi arasında bulunan, İstanbul ve Ankara
ulaşımını sağlayan D-100 kara yolunun Eskipazar
ilçesi Kemikli Rampaları geçişinde kar ve buzlanma nedeniyle Bolu istikametine ulaşım durdu.
Lastiklerinde zincir olmayan tırlar yolda kaldı. Ayrıca kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak bir saat kapalı kalan yolu ulaşıma açtı.
Yolda kar ve buzlanma nedeniyle kazalar da meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:26 Kaynak: AA
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