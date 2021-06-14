Karabük'te kurulan tesiste yıllık 150 ton atık bertaraf edilecek - Son Dakika

Karabük'te kurulan tesiste yılda yaklaşık 150 ton katı atık bertaraf edilecek.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Yaşar ve Karabük Belediyesi AB Proje Koordinatörü Ersin Özmen ile "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemiyle Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesi kapsamında yapılan tesiste incelemelerde bulundu.

Vergili, inceleme sonrası gazetecilere, tesisin Karabük Belediyesi ve Karabük Üniversitesi iş birliğinde yapıldığını söyledi.

Tesiste atık malzemelerin geri dönüştürüldüğünü belirten Vergili, "Tesiste üretilen yakıtla bizim iş makinelerimiz çalışmasına devam edecek. Bunun en önemli özelliği geri dönüşüm malzemelerinin kullanılması, geri dönüşüm malzemelerinin burada yok edilmesi. İki işlemi birden yapması büyük bir iş." diye konuştu.

Vergili, tesisin Karabük için bir örnek olduğunu dile getirerek, "Günlük yaklaşık 500 kilogram, yıllık da 150 tona yakın katı atık bertaraf edilmiş olacak. Bunun ileride 2-3 katına da çıkarılması söz konusu. Doğada yok edilemeyen malzemeler geri dönüştürülüyor. Asıl avantajı bu." ifadelerini kullandı.