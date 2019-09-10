Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te ormancılık faaliyetleriyle çalışan vatandaşların uğrayabileceği iş kazaları ve bu kazaları önlemek için neler yapılması gerektiği konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Vali Fuat Gürel, Yenice Orman İşletme Müdürlüğündeki toplantıda yaptığı konuşmada, Yenicenin yüzde 87'sinin ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.

Engebeli arazilerde kesim yapmanın zor olduğunu belirten Gürel, şöyle konuştu:

"Kesim yaparken iş sağlığı ve iş güvenliği çok önemli. İnsan hayatından daha önemli bir şey yok. Çalışan arkadaşlarımız ekmeğini rızkını kazanmak üzere buradalar. Onların güvenliğini sağlamak, evlerine sağ salim gitmesini sağlamak ana görevlerimizden biri. Aslında sahadaki arkadaşlarımız eğitimden geçerek buralarda çalıştırılıyor. İnsanlar rastgele kesime gönderilmiyor. Ben 10 aydır Karabük'teyim. 10 ayda meydana gelen 8 kazadan 5'inde ölüm var. Ölüm olan yerde bir şeylerin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İş güvenliği tekrar gözden geçirilmeli."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, Yenice Orman İşletme Müdürü Hüseyin Kalaycı, orman işletme müdürlüğü şefleri ve muhtarlar katıldı.

"Güneş Enerjisi Çatı ve Cephe Sistemleri Eğitimi"

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) işbirliğiyle "Güneş Enerjisi Çatı ve Cephe Sistemleri Eğitimi" yapıldı.

Karabük Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen eğitimde, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Yılmaz ve oda üyeleri katıldı.

SAKEM kursiyerlerinden kişisel sergi

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) kursiyerleri kişisel sergilerini açmaya devam ediyor.

Kağıt rölyef kursiyerlerinden Belgin Pergel, Emine Uzuner ve Aliye Kanal'ın ikinci sergileri olan "Derine Yolculuk" Safranbolu Tarihi Çarşı Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergi açılışına Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katıldı.