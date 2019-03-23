Son Dakika Haberleri: Karabüklü Güreşçi Türkiye 3.sü Oldu

Karabüklü Güreşçi Türkiye 3.sü Oldu

1 saat önce

Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz, Genç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.

Karabüklü Güreşçi Türkiye 3.sü Oldu, System.String[]
Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz, Genç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.

18-20 Mart 2019 tarihlerinde Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen Genç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz 62 kg da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:49 Kaynak: İHA

Spor
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