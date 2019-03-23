Karabüklü Güreşçi Türkiye 3.sü Oldu
1 saat önce
Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz, Genç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.
Karabük
Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz
, Genç Bayanlar Güreş Türkiye
Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.
18-20 Mart 2019 tarihlerinde Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde düzenlenen Genç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz 62 kg da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:49 Kaynak: İHA
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