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Karaburun Agro, Turizmin Merkezi Olacak - Son Dakika

Karaburun Agro, Turizmin Merkezi Olacak

23.12.2021 17:13
Karaburun Agro, Turizmin Merkezi Olacak

İzmir Medya Platformu üyesi gazeteci ve yazarlar ile bir araya gelen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçeyi Agro Turizmin merkezi yapacaklarını açıkladı.

Karaburun'un 119 yıllık tarihinde ilk kadın belediye başkanı olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin barış ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu, kamplaşma ve kutuplaşmanın ülkeye büyük zarar verdiğini açıkladı.

AGRO TURİZMİN MERKEZİ OLACAK

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir Medya Platformu üyesi gazeteci ve yazarlar ile buluşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaburun Belediyesi'nin sahibi olduğu Nergis Kafe'de düzenlenen kahvaltılı toplantıda iki buçuk yılı aşkın sürede yaptığı icraatlarını anlatan başkan Erdoğan, tarım ve turizm kavramlarını birbirinden ayırmadıklarını belirterek, "Geçmişte iki kavramı yan yana düşünmek mümkün görünmüyordu. Ancak gelinen süreçte bu iki kavram çağımızın getirdiği kentleşme ve sanayileşme olgusu ile birlikte önem kazandı. Özellikle de pandemi döneminden sonra tüm ezberlerimizin bozulduğunu görüyoruz. Agro turizmin ortaya çıkışıyla birlikte tarım ve turizmin nasıl dost olabileceğini, uygulamalarla şahit olabilmekteyiz. Bizim bölgenin coğrafi yapısı buna çok uygun. Biz ne turizmden vazgeçebiliriz ne de tarımdan. Bu nedenle Karaburun'u Agro Turizmin merkezi yapmayı hedefliyoruz" dedi.

BU YAZ KARABURUN'A GEMİ SEFERLERİ BAŞLIYOR

Yaz aylarında Mordoğan ve Foça'ya uğrayan İZDENİZ gemilerinin, uygun iskele olmadığı için Karaburun'a uğrayamadığını dile getiren, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Liman Başkanlığı'nın katkıları ile çalışmalara başladıklarını vurguladı. Başkan Erdoğan, "Önceki yıllarda TURYOL gemilerinin yanaştığı iskelemize İZDENİZ'in katamaran tipi gemilerinin yanaşması mümkün değil. En az 4 metrelik bir dip derinliğine ihtiyaç var. Biz burada yaptığımız her işte bakanlığın onayını alıyoruz. İskele sahilimize İzmir Büyükşehir Belediyemiz güzel bir yüzer iskele yapımına başlayacak. Şubat ayında dip taramaları bitiyor. Mayıs ayı itibariyle inşallah Karşıyaka'dan ve Konak'tan vapura binen vatandaşlarımız, Karaburun'umuzda olacak. Artık bunun müjdesini verebiliriz.

RES'LERE KARŞI DEĞİLİZ

Karaburun Yarımadası'nda yıllardır vatandaşın ve sivil toplum örgütlerinin tepkilerine sebep olan rüzgar enerjisi santralleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan İlkay Girgin Erdoğan; yarımadanın yüzde 70'ine ulaşan RES'lerin bu seviyeye gelmesinin ardından, 31 Mart 2019 seçimlerinden 15 gün önce Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilmesinin anlamlı olduğuna vurgu yaptı.

Belediye olarak bu konuda kurumsal görüşlerini pek çok kez basına ve kamuoyuna açıkladıklarını kaydeden Erdoğan, "Biz yenilenebilir enerjiye kesinlikle karşı değiliz. Yenilenebilir enerjiye karşı olmak, döviz ödeyerek satın aldığımız kömürden ve doğal gazdan elektrik üretilmesini savunmaktır. Biz bu santrallerin olmaması gereken yerlere kurulmasına karşıyız. Kentsel SİT ilan edilen yerleşim yerlerine kurulmasına karşıyız. Yasal olarak yerleşim birimlerine en az 1500 metre mesafede kurulması gereken RES'leri siz gelip köyün meydanına dikerseniz elbette tepki gösteririz. Mesele budur." dedi.

TARIM VE HAYVANCILIĞA

ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ

Tarım ve hayvancılığa önem verdiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, günlük 30 ton zeytin işleme kapasiteli Zeytinyağı Fabrikası hizmete aldıklarını, mevcut Keçi Peyniri Mandırası'nın üretim kapasitesini artırdıklarını söyledi. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan Nergis Festivali'ni iki güne yayılacak şekilde 22-23 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceklerini kaydeden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Karakış Fonu kurdukları bilgisini verdi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan yaptıkları çalışmalar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçimde söz verdiğimiz Eğlenhoca Köy Meydanı'nı projemizi her türlü engellemelere rağmen iki sene gecikme ile tamamlamak üzereyiz. Göreve geldiğimizden itibaren gençlere ve özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık yaptık. Çünkü kadınların ekonomik özgürlüklerinin başka özgürlükleri beraberinde getirdiğine inanıyorum. Bizim işletmelerimizin çoğunda birçok kadınımızı ve genç kızımızı görürsünüz. Bunların çoğunluğu daha önceden ev kadınıdır. Bölgemin insanını, gencini işe alıyorum ve liyakatle işe alıyorum."

TARAFSIZ BASINA HER ZAMAN İHTİYACIMIZ VAR

İzmir Medya Platformu Üyesi gazeteci ve yazarları Karaburun'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkan Erdoğan, "Sizlerin tarafsız olması bizlerin de üzerinde bir denetim mekanizması yaratıyor. Bu nedenle sizleri burada görmekten çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ise, Platformunun kuruluş amaçlarından bahsederek, "Biz doğruyu yermek, yanlışı övmek anlayışında değiliz. Tamamen mesleki refleksler ile bir araya gelen tarafsız ve objektif habercilik anlayışı ile hareket eden, haber kaynaklarının kendilerini kamuoyuna doğru şekilde ifade edebildiği, kutuplaşmayı değil, birlikteliği savunduğu bir oluşumuz" dedi.

Karaburun Agro, Turizmin Merkezi Olacak

İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun, Tarım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karaburun Agro, Turizmin Merkezi Olacak - Son Dakika


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