Karacabey Belediyespor - 1922 Konyaspor : 1-0 - Son Dakika

Karacabey Belediyespor - 1922 Konyaspor : 1-0

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: İlker Yasin (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Şenol Bektaş (xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Hasan Güleryüz (xxx), Sefa (xx) (Dk 72 Yusuf), Gökhan (xx) (Dk 85 Ömer), Abdullah (xx) (Dk.

Karacabey Belediyespor - 1922 Konyaspor : 1-0, System.String[]

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: İlker Yasin  (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Şenol Bektaş (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Hasan Güleryüz (xxx), Sefa (xx) (Dk 72 Yusuf), Gökhan (xx) (Dk 85 Ömer), Abdullah (xx) (Dk. 58 Sergen x), Taşkın (xx) (Dk 84 Berk), Gökhan Cingirt (xx), Onur (xx), Rasimcan (xx), Berk (xx), Sadık (xx)1922 KONYASPOR: Kadem (x) - Seydi (x), Ahmet (xx) (Dk 80 Mehmet Ali), Doğan Can (x) (Dk 46 Doğan Karakuş), İsmail (x), Maksut (x), Süleyman (xx), Seddar (x), Celal (x), Can (x), Ekrem (x) (Dk. 64 Fevzi Can x)GOL: Dk. 45+2 Sefa (Karacabey Belediyespor)SARI KARTLAR: Berk Ali (Karacabey Belediyespor) – İsmail, Ekrem, Süleyman (1922 Konyaspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği 1922 Konyaspor ile 1-0 mağlup etti.3'ncü dakikada Maksut'un vuruşunda top kaleci Hasan'da kaldı.29'ncu dakikada Berk Ali'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.37'nci dakikada Maksut'un vuruşunda kaleci Hasan topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.40'ncı dakikada Sefa'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Berk Ali'nin vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.45+2'nci dakikada Gökhan'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Sefa'nın vuruşu sonucunda top ağlara gitti: 1-048'nci dakikada Berk Ali'nin ortasında Sefa'nın vuruşunda kaleci Kadem topu kornere çeldi.66'ncı dakikada Maksut'un vuruşunda kaleci Hasan topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.82'nci dakikada Sergen'in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

90+5'nci dakikada Yusuf'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Berk Ali topu kale yerine auta attı.


- Bursa
Karacabey Belediyespor - 1922 Konyaspor : 1-0
Karacabey Belediyespor - 1922 Konyaspor : 1-0
Karacabey Belediyespor - 1922 Konyaspor : 1-0
Karacabey Belediyespor - 1922 Konyaspor : 1-0
Karacabey Belediyespor - 1922 Konyaspor : 1-0

Yusuf Gökhan, İlker Yasin, Konyaspor, Karacabey, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 19:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor - 1922 Konyaspor : 1-0 - Son Dakika Spor

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