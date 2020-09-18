Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: Hedefimiz sezona galibiyetle başlamak - Son Dakika

Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: Hedefimiz sezona galibiyetle başlamak

Geçtiğimiz yıl Misli.com 3'üncü Lig'de şampiyon olarak Misli.com 2'nci Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor, ligdeki ilk maçında deplasmanda GMG Kastamonuspor ile karşılaşıyor.

Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: Hedefimiz sezona galibiyetle başlamak, System.String[]

Geçtiğimiz yıl Misli.com 3'üncü Lig'de şampiyon olarak Misli.com 2'nci Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor, ligdeki ilk maçında deplasmanda GMG Kastamonuspor ile karşılaşıyor.

Şampiyonluk kadrosunu genel anlamda koruyan ve teknik direktör Erdoğan Yılmaz'la yoluna devam eden Karaca, 2'nci Lig'de ilk maçını deplasmanda oynayacak. Karacabey Belediyespor'un 20 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı GMG Kastamonuspor karşılaşması saat 15.30'da Kastamonu Gazi Stadında oynanacak. Mücadelede Malatyalı hakem Batuhan Gültek düdük çalacak.GMG Kastamonuspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "2'nci Lig'de ilk mücadelemize GMG Kastamonuspor maçıyla çıkıyoruz. GMG Kastamonuspor deplasmanını ciddiye aldık. Bu maçın zor geçeceğini biliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Her iki takım için de zevkli, çekişmeli ve zor bir maç olacak. Ancak biz bu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz. Hedefimiz sezona galibiyetle başlamak. Bunu başaracak gücümüz de inancımız da var. İnşallah Karacabey'e iyi bir sonuçla döneceğiz" dedi.


- Karacabey

Erdoğan Yılmaz, Kastamonuspor, Karacabey, Şampiyon, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: Hedefimiz sezona galibiyetle başlamak - Son Dakika


Son Dakika

Fransa'da korona vaka sayısı rekor kırdı! Son 24 saatte 13 bin 215 yeni hasta tespit edildi Eşiyle "ekmek alma" konusunda tartışan yaşlı adam, intihara kalkıştı Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 62 can kaybı, 1771 yeni vaka tespit edildi İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Komşusunun cinsel istismarına uğrayan 5 yaşındaki kızın babası konuştu: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir? Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
Antalyasporlu Nazım Sangare, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde Antalyasporlu Nazım Sangare, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde         
20:55
Son Dakika: Türkiye'den yeni navtex ilanı! Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları uzatıldı Son Dakika: Türkiye'den yeni navtex ilanı! Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları uzatıldı         
20:31
Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı         
19:41
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü         
19:16
DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Halis Bayancuk, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Halis Bayancuk, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı         
18:33
Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak         
17:08
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Komşusunun cinsel istismarına uğrayan 5 yaşındaki kızın babası konuştu: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir? Komşusunun cinsel istismarına uğrayan 5 yaşındaki kızın babası konuştu: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir?         
15:51
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 21:05:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: Hedefimiz sezona galibiyetle başlamak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei