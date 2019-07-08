Son Dakika Haberleri: Karacabey bostanlarında hasat zamanı
Son Dakika Güncel Haber

Karacabey bostanlarında hasat zamanı

2 saat önce

Karacabey ilçesinde, karpuz hasadı başladı.

Karacabey bostanlarında hasat zamanı, System.String[]
Karacabey ilçesinde, karpuz hasadı başladı.
Karacabey'de sezonun ilk karpuz hasadı, Belediye Başkanı Ali Özkan'ın da katılımıyla bir çiftçinin bostanında yapıldı.
Çiftçiler bostandan yapılan ilk hasat karpuzları, vatandaşlara ikram edilmek üzere kamyonete yükledi.
Belediye Başkanı Özkan, hasat töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin tarımsal değerlerinden bir tanesinin de karpuz olduğunu söyledi.

Karacabey karpuzunun ülke genelinde ilgi gördüğünü belirten Özkan, şöyle konuştu: "Karpuz'da iddialı bir ilçeyiz. Bütün vatandaşlarımızdan Karacabey karpuzuna ilgi göstermelerini bekliyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'de üretilen en kaliteli karpuz Karacabey'de yetişmektedir. Bu sektörde faaliyet gösterenler bunu bilmektedir. Bunu tüketicilerimize de ifade etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı insan sağılığına zararlı olan gazlı içeceklerden korumak için de karpuz önemli."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:02 Kaynak: AA
Ali Özkan, Karacabey, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elleri ve ayakları bağlanan kardeşler, boş dükkanda 4 gün boyunca dehşeti yaşadı İğrenç olay sorguda ortaya çıktı! 14 yaşındaki kızlarını kullanarak vurgun yapmışlar Son dakika! 11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 17:06:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey bostanlarında hasat zamanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]