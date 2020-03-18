Karacabey'de park, bahçe ve refüjlerde bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karacabey'de park, bahçe ve refüjlerde bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Karacabey'de park, bahçe ve refüjlerde bakım çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde park, bahçe ve refüjlerde bakım çalışmaları sürüyor.

Karacabey'de park, bahçe ve refüjlerde bakım çalışmaları sürüyor, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde park, bahçe ve refüjlerde bakım çalışmaları sürüyor.


Belediye ekipleri şehrin park, bahçe ve refüjlerindeki bakım çalışmalarına devam ederken, son olarak Zeki Müren Parkı'nda düzenlemelere başlandı. Emirsultan Mahallesi'nde yer alan parkı peyzaj ve parke taşı çalışmalarıyla adeta yeniden inşa eden ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Emirsultan Muhtarı Sinan Çolak'la birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Ali Özkan, "Park içerisindeki çam ve çınar ağaçları olmak üzere bitki örtüsünün korunması ve zenginleştirilmesi yönünde çalışmalar sürüyor. Hem yetişkinlerin, hem de çocukların kullanımı için çalışmalar yapılıyor. Bilhassa oyun parkının daha eğlenceli hale gelmesi ve yeni oyuncakların ilave edilmesi hedeflenmekte. Ayrıca park içerisinde yetişkinlerin spor yapabilmesi için de spor aletleri koyulacak. Çalışmalar bittiğinde oyun grubu alanları, modern dinlenme alanları, mini futbol sahası ile çocukların güvenle vakit geçirebileceği bir alan oluşturmuş olacağız. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Karacabey, Ali Özkan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:59 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:32:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey'de park, bahçe ve refüjlerde bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]