Karacabey'de Su Baskınını Önlemek İçin Yola Set Çekildi
1 saat önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Canbolu Deresi'ndeki su seviyesinin aşırı yağışlardan dolayı yükselmesi üzerine su baskınına karşı yola set çekildi.
Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde Canbolu Deresi'ndeki su seviyesinin aşırı yağışlardan dolayı yükselmesi üzerine su baskınına karşı yola set çekildi.
Karacabey ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle Canbolu Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Ovaesemen ve Çeltikçi
arasındaki tarlaların su altında kalması üzerine Karacabey Belediyesi
, BUSKİ ve AFAD
ekipleri harekete geçti. Gün boyu yapılan çalışmalarla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Akşam da ekipler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdü. İlçe Kaymakamı Yusuf Gökhan
Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan
ve yetkililer Ovaesemen ve Çeltikçi arasında su taşkını olan bölgeyi inceledi. Jandarma
ekipleri, vatandaşların zarar görmemesi için yolu trafiğe kapattı. Ayrıca yola set çeken ekipler, suyun evlere doğru gelmesini engellemeye çalıştı. Gece boyunca bölgede çalışmalar sürdü. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:57 Kaynak: İHA
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