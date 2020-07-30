Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu 30 çocuğu giydirdi - Son Dakika

Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, Karacabey'de ikamet eden 30 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıttı.

Daha öncede Karacabey'de 300 aileye erzak yardımı, 1907 adet pide dağıtımı, 70 ihtiyaç sahibi 70 çocuğa bayram alış verişi yapan Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu şimdi de 30 ihtiyaç sahibi 30 çocuğa bayramlık aldı. Karacabey Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren yaptığı açıklamada, "Karacabey'imizin değerli iş adamları, yardımlarını bizim vesilemizle yapmış olmaları bizi onurlandırdı. Bizi sadece bir taraftar grubu olarak görmeyip, şimdiye kadar yaptıklarımızdan dolayı bize güvenen, bize inanan ve yardımlarını ihtiyaç sahiplerine tam ve eksiksiz biçimde ileteceğimizden hiç şüphesi olmayan Karacabey'in değerli iş adamları sayesinde bu bayram da otuz çocuğumuzun yüzünü güldürdük. Bir çocuğun gülmesi, bir yetimin gülmesi bizim için en değerlisi. Değerli iş adamlarımızın bize ilettiği bu gördüğünüz hediye çekleri bizim gurur madalyalarımız olurken, 30 çocuğumuzun yüzündeki tebessümdür ve içindeki heyecandır. Bu yardımlar için iş adamlarımıza tekrar tekrar teşekkür ederiz. Allah yardımlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı. - BURSA