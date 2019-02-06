Karacabey tarımsal üretimde Türkiye'ye rol model olacak

Birinci sınıf tarım arazilerine sahip olan ve geçmişten bu yana bereketli topraklarıyla ülkemizde tarımın merkezlerinden biri olan Karacabey'de, belediye tarafından ilçedeki verimli toprakların korunması ve geliştirilmesi konusunda yürütülen çalışmalar hız kesmiyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İlçe Müdürü Cemer Erken ile birlikte Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret ederek, ilçedeki tarımsal faaliyetlerin bugününü ve geleceğini konuştu.

Ziyarette Ali Özkan, ilçenin bütünüyle kalkınması adına 3T vizyonuyla hareket ettiklerini anımsatırken, tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının ilçeye çekilerek, Karacabey'in geleceğini üretim temelli planladıklarını kaydetti.

Topyekûn kalkınma

Kırsal ve kent merkezi ayrımı gözetmeksizin, ilçede topyekûn bir kalkınma modeli benimsediklerini aktaran Özkan, "Özellikle İstanbul-Bursa- İzmir hattındaki dev otoyol projesinin kilit noktasında bulunan Karacabey, bu sayede büyük pazarlara kısa sürede ulaşma ve bu pazarlarla entegre olma konusunda önemli avantajlara sahip. Biz de bu avantajları en iyi şekilde kullanmak adına somut çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yatırımların da devreye girmesiyle birlikte Karacabey, tüm ülke açısından cazibe merkezi haline gelecektir. İlçemizi daha da ileriye götürecek çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karacabey'deki gelişim gözle görülüyor

Karacabey'in özellikle son yıllarda gerçekleşen yatırım hamleleriyle birlikte, çok ciddi bir atılıma sahne olduğunu belirten Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ise kente kattıklarından ötürü Başkan Özkan'a teşekkür etti.

Karacabey'in tarımsal faaliyetlerle Türkiye'ye önemli bir katma değer sağladığını aktaran Aygül, bu noktada kurum olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.