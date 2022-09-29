Avrupa ülkesinde kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakayı ele verdi - Son Dakika
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Avrupa ülkesinde kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakayı ele verdi

29.09.2022 17:54

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadağ'da hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan suç örgütü Kavac'ın uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen Milan Vujotic'i yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve "Kavac" isimli suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen Milan Vujotic'in kentte olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

"Amico" kod adını kullanan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Karadağ, Milan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa ülkesinde kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa ülkesinde kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakayı ele verdi - Son Dakika
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