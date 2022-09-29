İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve "Kavac" isimli suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen Milan Vujotic'in kentte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Avrupa ülkesinde kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakayı ele verdi - Son Dakika

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