Son Dakika Haberleri: Karadağ, İstanbul'da Başkonsolosluk Açacak

Karadağ, İstanbul'da Başkonsolosluk Açacak

11 dakika önce

Batı Balkan ülkelerinden Karadağ, İstanbul'da başkonsolosluk açacak.

Karadağ, İstanbul'da Başkonsolosluk Açacak, System.String[]
Batı Balkan ülkelerinden Karadağ, İstanbul'da başkonsolosluk açacak.

Bugün yapılan hükümet toplantısında, İstanbul'da bir başkonsolosluk açılması kararlaştırıldı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Karadağ'ın diplomatik temsilcilik ağını genişletme kararı alındığı belirtilirken, "Özellikle Karadağ diyasporasının sorunlarının en etkili ve hızlı şekilde çözülebilmesi için temsilciliklerin çoğaltılması gerektiği kanaatindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul'da yaşayan Karadağ kökenlilerin sayısının 100 bin civarında olduğu ve şehirdeki dört derneğin bu kişileri çatısı altında topladığına işaret edilirken, dernek temsilcilerinin birçok kez Ankara'da bulunan büyükelçiliğin uzaklığından şikayet ettikleri kaydedildi.

İstanbul'un hava yolu ulaşımında da önemli bir konumda olduğu ifade edilen açıklamada, "Seyahat eden Karadağ vatandaşları için de İstanbul bir geçiş noktası. Açılacak başkonsolosluk, gerekli yardım ve hizmetleri vermekle yükümlü olacak." denildi.

Açıklamada, açılacak başkonsolosluğun aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de fayda sağlayacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Hükümet, Karadağ, İstanbul, Güncel
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