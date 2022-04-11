Karadeniz'de boğulma vakalarını "Cankurtaran İHA" ile önlenmeyi hedefliyorlar - Son Dakika

Samsun'da üniversite öğrencilerinin geliştirdikleri projede, keşif yapan İHA ile boğulma tehlikesi geçiren kişilerin tespitinin hızla gerçekleştirilmesi ve bu kişiye dron ile can simidi atılarak boğulma olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Atakum Gençlik Merkezi GLORY İHA Takımı'nın geliştirdiği "Cankurtaran İHA Projesi"nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Makine Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri Erdem Pişkin, Yiğit Furkan Orhan, Enes Bolat ve Berat Özer ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri Ömer Malik Kalaycı ve Recep Han Çelik görev alıyor.

Projede sabit kanatlı İHA, Karadeniz sahil şeridinde sürekli keşif uçuşu yaparak boğulma tehlikesi olup olmadığını kontrol edip anlık görüntüleri sistemi kullanan kuruma iletecek, tehlikeli bir durumda ise uyarı verecek.

Yapay zekaya sahip olacak ve tam otomasyonla da çalışacak sistemde görevlilerin, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi tespiti halinde cankurtaranlar ulaşana kadar bu kişinin yanına dron ile havadan can simidi atılacak.

Proje kapsamında prototipleri hazırlanan İHA'ların yazılımlarını geliştirme çalışmaları devam ediyor. Projenin, tamamlanmasının ve yapılacak testlerinin ardından Sahil Güvenlik ve diğer ilgili kurumların kullanımına sunulması planlanıyor.

Dronların 7 kilograma kadar taşıma kapasitesinin olması ve ilk etapta her birinde tek can simidi bulunması öngörülüyor.

Amaç boğulma tehlikesi geçirenlere hızla ulaşmak

Projede görev alan öğrencilerden Yiğit Furkan Orhan, AA muhabirine, Samsun kıyılarında çeken akıntı (rip akıntısı) nedeniyle yaz aylarında sıkça boğulma vakaları yaşandığını söyledi.

Boğulma vakalarına hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Orhan, bu süreyi kısaltabilmek ve boğulmaları önlemek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Projelerinde sabit kanatlı İHA'ların sahil şeridi boyunca sürekli keşif yapacağını anlatan Orhan, şöyle devam etti:

"Mesela kazazedenin ayağına kramp girdiğinde cankurtaranın oraya gelmesi uzun süre alabilmekte. Bunu İHA'larımız tespit edecek veya halkın ihbarıyla Sahil Güvenlik canlı yayını alarak döner kanatla can simidini gönderecek. Cankurtaran gelene kadar kazazedenin su üzerinde kalması kolaylaşacak. Bu şekilde hayata tutunmasını sağlayacak belki de bu proje." ifadelerini kullandı.

İHA'larının kendi algoritması ve yapay zekasıyla otonom şekilde çalışacağını, başında bir pilot bulunmayacağını vurgulayan Orhan, "Selçuk Bayraktar'ı örnek aldık. Onun İHA ve SİHA'ları bize yol gösterdi, birçok gence olduğu gibi. Bizim sabit kanadımız hemen hemen onlarla aynı işlevi yapıyor. Sadece daha düşük bütçeli hali, daha küçük versiyonu." dedi.

Enes Bolat da kendilerine verilen imkanları değerlendirerek ülkelerine hizmet etmek için çalıştıklarını dile getirerek, "Bize burada tüm imkanlar veriliyor. 7 takımda 35 üye ile aynı atölyeyi kullanarak çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Amaç sahil şeridini güvenli halde tutmak

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise Samsun'un geniş bir sahil bandına sahip olduğuna işaret etti.

Sahillerde çok fazla boğulma vakaları olabildiğini belirten Dağlı, "Yaz dönemlerinde 50'nin üzerinde cankurtaran görevlendiriliyor. Geliştirilen proje, boğulmaların önlenmesinde önemli rol oynayabilecektir." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da Gençlik ve Spor Bakanlığının proje hazırlamak isteyenlere önemli destekler verdiğinin altını çizdi.

Üniversite öğrencilerinin hazırladığı projeyi boğulma vakalarının önüne geçmek adına önemsediklerini dile getiren Kasapoğlu, projede, sahil şeridini güvenli halde tutmak ve boğulma tehlikesi geçiren kişilere cankurtarandan önce dron vasıtasıyla can simidini ulaştırmanın amaçlandığını kaydetti.