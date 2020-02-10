Karadeniz'de kar yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde hafta sonu etkili olan kar yağışı dolayısıyla 6 ilde toplam 1101 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından 290'ının ulaşıma açıldığı, halen 210 mahalle yolunun kapalı olduğu belirtildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, kapalı yolların akşama kadar açılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, buzlanmaya karşı vatandaşlar uyarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yol açma ve temizleme çalışmalarımızın yanı sıra buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına da yoğun şekilde devam edilmektedir. Bu zaman zarfında özel araçların kullanılmaması, zaruri durumlarda ise kar lastiği veya zincir olmadan kesinlikle trafiğe çıkılmaması, büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yaşlı, çocuk, hasta ve engelli vatandaşlarımızın zaruri haller dışında buzlanma riski bulunan alanlara çıkmaması önem taşımaktadır. Gerekli çalışmalar ivedilikle sürdürülmektedir."

Öte yandan belediye ekipleri, kar dolayısıyla devrilme riski bulunan ağaçları buduyor.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar nedeniyle kapanan 773 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, kapalı 113 mahalle yolunun da açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Gümüşhane

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, karla mücadele çalışmalarının ardından kapanan köy yollarının büyük kısmı ulaşıma açıldı.

İlde halen merkezde 10, Kürtün'de 15, Şiran'da 1 ve Torul'da 24 olmak üzere ulaşım sağlanamayan toplam 50 köyde çalışmalar devam ediyor.

Giresun

Kar yağışı sonucu Giresun merkez ve ilçelerinde toplam 550 köyden 451'inin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için aralıksız çalışıyor.

Rize

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 27, İkizdere'de 19, Çamlıhemşin'de 10, Ardeşen'de 20, Çayeli'nde 35, Derepazarı'nda 4, Fındıklı'da 11, Güneysu'da 6, Hemşin'de 2, İyidere'de 3, Kalkandere'de 5 ve Pazar'da 26 olmak üzere 168 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının Rize'de de etkili olduğunu söyledi.

Rize'ye 3 yıl aradan sonra kar yağdığını belirten Metin, şehir merkezinde 40-50 santimetreye ulaşan kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metrenin üzerine çıktığını aktardı.

Metin, kar yağışıyla birlikte çalışmaların 24 saat esasına göre yürütüldüğünü kaydederek, "Bugün yine bütün personelimizle çalışmalarımız devam ediyor. Rize mücavir alanında yaklaşık 500 kilometrelik yol ağı var. 46 mahallemizde bu yol ağlarının ana akslarını açmaya gayret ettik. Buzlanmayla işlerimiz zorlaştı. Tuzlama ekibini devreye soktuk. Yaya kaldırımlarını da temizlemeye çalıştık. Yaklaşık 50 iş makinesi ve 160'a yakın ekiple yapabileceğimizin en üstünde çalışmaya gayret ettik." diye konuştu.

Sokak hayvanlarını da unutmadıklarına dikkati çeken Metin, belediyeye ait hayvan rehabilitasyon merkezinde hayvan sayısını artırarak bakımlara devam edildiğini, kentin belirli yerlerine de yem bıraktıklarını kaydetti.

Artvin

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisini yitirdiği merkezde 11, Ardanuç'ta 11, Arhavi'de 30, Borçka'da 4, Murgul'da 5, Hopa'da 22, Yusufeli'nde 13 ve Şavşat'ta 13 olmak üzere 109 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.