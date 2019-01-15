Karadeniz'i İstanbul'a Bağlayan Yol Kardan Kapandı
47 dakika önce
Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol kardan kapandı Kilometrelerce araç kuyrukları oluştuKARABÜK - Karabük'te aniden başlayan yoğun kar nedeniyle Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında ulaşım durdu.
Karadeniz
'i İstanbul
'a bağlayan yol kardan kapandı
Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu
KARABÜK - Karabük
'te aniden başlayan yoğun kar nedeniyle Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında ulaşım durdu. Kar nedeniyle duran karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken çok sayıda trafik kazası meydana geldi.
Karabük'ün Çankırı
ve Gerede
istikametinde bulunan Kemiklidede rampasında yoğun kar yağışı nedeniyle trafik tamamen kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri bögede karla mücadele çalışması başlattı. Büyük araçların geçişine izin verilmezken otomobillerde ise zincirsiz geçişe izin verilmiyor. Ahmetusta mevkisinin yanı sıra bölgenin tamamında yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Trafik ekipleri ise zincirsiz sürücüleri yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Karabük Eskipazar
Aslanlar mevkisinde de kar dolayısıyla karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Kar dolayısıyla bölgede çok sayıda yaralamalı ve maddi trafik kazaları yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:24 Kaynak: İHA
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